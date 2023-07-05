Три ребенка и трое взрослых пострадали при столкновении теплохода с бетонным пирсом в Ярославле

Шесть человек получили травмы при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле.
Фото: Полина Вачнадзе
Днем 5 июля в Ярославле в районе Тверицкой набережной произошло ЧП: теплоход «Москва-208» при швартовке столкнулся с бетонным пирсом. По данным регионального МЧС, на борту находился 81 человек – пассажиры и члены экипажа.
Известно, что при столкновении травмы получили шесть человек, в том числе, трое детей.
- В детский травмпункт доставлены два ребенка, одного ребенка направили в приемный покой Областной детской клинической больницы, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.
Взрослых пассажиров, пострадавших во время аварии, доставили в приемный покой больницы имени Соловьева. Характер травм и возраст пострадавших на данный момент не известен.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства столкновения теплохода с пирсом.
- Следователи выехали на осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, - сказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. – Количество и степень повреждений у пассажиров судна выясняются.