Три ребенка и трое взрослых пострадали при столкновении теплохода с бетонным пирсом в Ярославле

Шесть человек получили травмы при столкновении теплохода с пирсом в Ярославле. Фото: Полина Вачнадзе

Днем 5 июля в Ярославле в районе Тверицкой набережной произошло ЧП: теплоход «Москва-208» при швартовке столкнулся с бетонным пирсом. По данным регионального МЧС, на борту находился 81 человек – пассажиры и члены экипажа.

Известно, что при столкновении травмы получили шесть человек, в том числе, трое детей.

- В детский травмпункт доставлены два ребенка, одного ребенка направили в приемный покой Областной детской клинической больницы, - сообщили в департаменте здравоохранения и фармации региона.

Взрослых пассажиров, пострадавших во время аварии, доставили в приемный покой больницы имени Соловьева. Характер травм и возраст пострадавших на данный момент не известен.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства столкновения теплохода с пирсом.

- Следователи выехали на осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, - сказали в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. – Количество и степень повреждений у пассажиров судна выясняются.