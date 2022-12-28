«Рыбинский маньяк», который убил и изнасиловал двух маленьких сестер, собрался оспаривать пожизненный приговор

Виталий Молчанов с приговором не согласен и будет его обжаловать. ФОТО: Ярославский областной суд

Сегодня, 28 декабря, Ярославский областной суд огласил приговор Виталию Молчанову. Его признали виновным в убийстве с собой жестокостью двух сестер, насильственных действиях сексуального характера и покушении на изнасилование малолетней. «Рыбинский маньяк» получил пожизненное лишение свободы и должен выплатить отцу убитых детей 10 миллионов рублей, а матери – два миллиона в качестве компенсации морального вреда.

Но Виталий Молчанов с приговором не согласен и будет его обжаловать.

- Чтобы была понятна картина, что именно там случилось. Это я и буду излагать в апелляционной жалобе, там сможете увидеть, на какие доводы я ссылаюсь, - сказал осужденный журналистам. – Я думаю, для матери важно, что именно я совершил. Одно дело просто убить, другое – убить и изнасиловать. Было убийство, но изнасилование и насильственные действия были по отношению к мертвым телам. Насилие по отношению к человеку, который находится в сознании, в памяти – это одна ситуация. Другое дело какие-то действия с мертвым телом. Это уже не личность, это мертвое тело. Такого, что я издевался над девочками, доставлял им мучения, такого не было.

Пока не известно, будет ли государственное обвинение обжаловать приговор областного суда.

- Мы ознакомимся и примем решение обжаловать или нет, - сказал гособвинитель.

Убийство двух сестер 8 и 13 лет произошло в Рыбинске в ночь с 14 на 15 сентября 2020 года. Тела дочерей обнаружила их мать, сожительница Молчанова. Сам он три дня после совершения преступления скрывался на дачах.

Следствие, которое вело Главное следственное управление СК России, продолжалось более двух лет. За это время Молчанов прошел три психиатрические экспертизы – две признали его невменяемым, а третья пришла к противоположному выводу.

В судебных прениях гособвинение запросило для подсудимого пожизненное лишение свободы, сам же Молчанов просил не назначать ему такого наказания, считая, что для общества он не опасен.