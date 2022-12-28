«Рыбинского маньяка» Виталия Молчанова пожизненно лишили свободы

Виталий Молчанов получил пожизненный срок. ФОТО: Ярославский областной суд.

В Ярославском областном суде огласили приговор Виталию Молчанову, более известному как «рыбинский маньяк». Убийца и насильник своих падчериц получил то, что все и ожидали, даже он сам, хоть и просил о снисхождении. Остаток своей жизни Молчанов проведет в колонии особого режима.

- Житель Рыбинска Виталий Молчанов приговором Ярославского областного суда от 28 декабря 2022 года признан виновным в убийстве с особой жестокостью двух малолетних девочек, насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование малолетней, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима, - сообщили в Ярославском областном суде.

И уточнили, что приговор в законную силу еще не вступил. То есть, у сторон есть время его обжаловать. Подсудимый настаивал на том, что он сначала убил детей, а потом изнасиловал, сторона обвинения считает, что все было наоборот.

- Полагаю, что Молчанов будет обжаловать. Мы ознакомимся и примем решение, будем ли обжаловать, - сказал после оглашения приговора гособвинитель.

В качестве морального ущерба с Молчанова взыскано 10 миллионов рублей в пользу отца убитых девочек и два миллиона – в пользу матери. Иски на такие суммы заявили сами родители девочек и суд удовлетворил их в полном объеме.

"Рыбинский маньяк", скорее всего, будет обжаловать приговор. ФОТО: Ярославский областной суд.

Расправа над сестрами 8 и 13 лет произошла в Рыбинске в ночь с 14 на 15 сентября 2020 года. Мать, которая вернулась со смены в больнице, обнаружила в квартире истерзанные тела своих дочерей. Их отчима, ее сожителя Виталия Молчанова, дома не оказалось. Мужчину, который сразу стал основным подозреваемым, объявили в розыск. Глава региона и полиция объявили награду в 500 тысяч рублей тому, кто сообщит, где находится этот человек.

Практически сразу стали всплывать жуткие подробности из жизни «рыбинского маньяка», как его окрестили чуть позже. Оказалось, что он уже был судим – за изнасилование и убийство ребенка. По одной из версий это не остановило его сожительницу Валентину, которая с двумя дочерьми переехала к Молчанову из Омской области, по другой информации женщина не знала о темном прошлом своего любимого человека. Но в семье, рассказывали знакомые, царил мир и покой, дети даже называли своего будущего убийцу папой.

Виталия Молчанова поймали через три дня после совершения им преступления. Прятался он недалеко, в дачных домах и СНТ.

Молчанов три дня прятался от полиции в СНТ.

Делом маньяка занималось Главное следственное управление СК России. За то время, что шло следствие, Молчанов дважды признавали невменяемым, но третья, последняя экспертиза, на которой настоял отец девочек, пришла к выводу, что в момент совершения преступления обвиняемый был вменяем. Ему предъявили обвинение по нескольким тяжким статьям УК РФ: покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей; насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей; убийство двух малолетних лиц, с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. Была еще одна статья – надругательство над телами умерших, но ее с Молчанова сняли в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Суд над маньяком проходил в закрытом режиме. В своем последнем слове убийца детей попросил не лишать его свободы пожизненно. По его мнению, опасность для общества он не представляет, так как искренне считает, что преступления были им совершены из-за психического расстройства, а не из злого умысла.

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