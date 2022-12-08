Скончался мужчина, получивший травмы при взрыве газа на улице Кузнецова в Ярославле

Скончался 40-летний мужчина, получивший травмы при взрыве бытового газа. Фото: Мэрия Ярославля

В реанимации соловьевской больницы скончался 40-летний мужчина, получивший травмы при взрыве бытового газа. Информацию подтвердили в СКР по Ярославской области.

Также в ведомстве уточнили, что переквалификации дела не будет.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека», - сообщили в СК.

Взрыв бытового газа на улице Кузнецова в Ярославле произошел рано утром 5 декабря. Причина ЧП – самовольная эксплуатация газового оборудования. После случившегося в регионе начались проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Ярославля рассказал о состоянии дома, в котором 5 декабря взорвался газ

Первый подъезд требует капитального ремонта (подробнее)

В Ярославле каждый пострадавший при взрыве газа получит 13 тысяч рублей

С таким заявлением выступил губернатор региона Михаил Евраев (подробнее)