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Общество8 декабря 2022 7:48

Скончался мужчина, получивший травмы при взрыве газа на улице Кузнецова в Ярославле

Два дня он находился в реанимации с многочисленными ожогами тела
Полина Вачнадзе
Скончался 40-летний мужчина, получивший травмы при взрыве бытового газа.

Скончался 40-летний мужчина, получивший травмы при взрыве бытового газа.

Фото: Мэрия Ярославля

В реанимации соловьевской больницы скончался 40-летний мужчина, получивший травмы при взрыве бытового газа. Информацию подтвердили в СКР по Ярославской области.

Также в ведомстве уточнили, что переквалификации дела не будет.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека», - сообщили в СК.

Взрыв бытового газа на улице Кузнецова в Ярославле произошел рано утром 5 декабря. Причина ЧП – самовольная эксплуатация газового оборудования. После случившегося в регионе начались проверки.

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