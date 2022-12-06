Мэр Ярославля рассказал о состоянии дома, в котором 5 декабря взорвался газ

Сегодня в доме должны начать восстановительные работы. Фото: Мэрия Ярославля

Первый подъезд дома №5 на улице Кузнецова в Ярославле, где утром 5 декабря взорвался бытовой газ, требует капитального ремонта. Об этом рассказал мэр города Артем Молчанов.

- Его жители могут разместиться в маневренном фонде. Также у них есть возможность забрать вещи из своих квартир, для безопасности – в сопровождении спасателей. Они будут дежурить на улице Кузнецова всю неделю, - уточнил градоначальник.

Жильцы второго и третьего подъездов уже вернулись домой. В квартирах восстановили тепло- и газоснабжение.

Сегодня, 6 декабря, в доме должны начать восстановительные работы.

- Укрыли по всему контуру материалом, закрыли кровлю, чердачные перекрытия и оконный проем в пострадавшей квартире. Все это сделали вчера. Дальше – проектирование и восстановление. Как только проектное решение у подрядчика будет готово, он выйдет на объект. Ничто не мешает ему сделать это уже сегодня, - сказал на общегородском совещании заммэра по вопросам ЖКХ Николай Степанов.

ЧП на улице Кузнецова произошло в седьмом часу утра 5 декабря. При взрыве газа на последнем этаже трехэтажки пострадал 40-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице с многочисленными ожогами.

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