«Рыбинский маньяк» пытается обжаловать пожизненный приговор

Виталий Молчанов будет обжаловать пожизненный приговор.

«Рыбинский маньяк» Виталий Молчанов решил обжаловать пожизненный приговор, вынесенный Ярославским областным судом 28 декабря прошлого года. Он просит отменить решение суда и направить дело на новое рассмотрение.

- Участникам процесса предоставлен срок для представления возражений, после чего уголовное дело с жалобой будет направлено для рассмотрения в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, - пояснили в пресс-службе областного суда.

Виталий Молчанов был признан виновным в жестоком убийстве двух маленьких дочерей своей сожительницы, а также насильственных действиях сексуального характера в отношении девочек и покушении на изнасилование. Кроме того, в качестве компенсации морального вреда он должен выплатить отцу детей 10 миллионов рублей, а матери – 2 миллиона.

О своем решении обжаловать приговор Молчанов заявил сразу после его оглашения. И даже объяснил журналистам, почему.

- Чтобы была понятна картина, что именно там случилось. Я думаю, для матери важно, что именно я совершил. Одно дело просто убить, другое – убить и изнасиловать. Было убийство, но изнасилование и насильственные действия были по отношению к мертвым телам. Насилие по отношению к человеку, который находится в сознании, в памяти – это одна ситуация. Другое дело какие-то действия с мертвым телом. Это уже не личность, это мертвое тело. Такого, что я издевался над девочками, доставлял им мучения, такого не было, - вещал осужденный из-за решетки в зале суда.

Убийство девочек 8 и 13 лет произошло в Рыбинске в ночь с 14 на 15 сентября 2020 года. Истерзанные тела дочерей обнаружила их мать, когда пришла с работы. Виталия Молчанова искали почти три дня, при задержании он сразу же признался в убийстве детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Дети называли его папой". Для знакомых семьи убийство девочек в Рыбинске стало шоком

Мать погибших девочек рассказывала, что дома все хорошо (подробнее)