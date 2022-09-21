По факту ДТП в Ярославской области, в котором погиб Сергей Пускепалис, возбуждено уголовное дело

По факту аварии в Ростовском районе возбуждено уголовное дело Фото: Прокуратура Ярославской области

По факту ДТП в Ростовском районе, в котором погиб худрук Волковского театра Сергей Пускепалис и водитель театра Александр Синицын, а также пострадал водитель фуры, возбуждено уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят неотложные следственные мероприятия, устанавливают все обстоятельства аварии. Ярославский СКР проводит доследственную проверку.

В социальных сетях появилось видео аварии, которая унесла жизнь актера и водителя. На кадрах видно, как «Форд Транзит», в котором ехал актер и режиссер, задевает грузовик «Скания» на встречной полосе, а потом врезается в грузовую машину «Даф».

Известно, что Сергей Пускепалис ехал в Москву на машине, которую потом должен был передать на Донбасс. За день до смерти худрук Волковского театра показал этот автомобиль.

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