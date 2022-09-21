Прощание с Сергеем Пускепалисом пройдет в Ярославле 22 сентября

Прощание с Сергеем Пускепалисом пройдет 22 сентября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прощание с художественным руководителем Волковского театра Сергеем Пускепалисом, который трагически погиб в аварии, пройдет в Ярославле 22 сентября. Траурные мероприятия начнутся в 9 утра и продлятся до 12:30.

- В 10:00 в Волковском театре начнется гражданская панихида, в 13:00 – отпевание в Казанском монастыре на улице Первомайская, 19А, - сообщили в пресс-службе театра.

Похоронят актера и режиссера в Железноводске Ставропольского края в пятницу, 23 сентября.

ДТП, в котором погиб Сергей Пускепалис и водитель театра Александр Синицын, произошло 20 сентября на 201 километре трассы М8. «Форд Трансит», который перегоняли в Москву, чтобы потом передать бойцам Донбасса, по касательной задел одну фуру, которая ехала по встречной полосе, потом врезался во второй грузовик.

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