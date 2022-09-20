В Волковском театре рассказали о водителе, который погиб вместе с Сергеем Пускепалисом

В аварии погиб водитель Первого русского Александр Синицын Фото: Прокуратура Ярославской области

В аварии, которая произошла сегодня, 20 сентября, в Ростовском районе и унесла жизнь художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса, погиб водитель Первого русского Александр Синицын.

Почти 20 лет он отработал в театре, месте с актерами и работниками цехов объездил Россию, бывал а зарубежных командировках, обеспечивая выступления на гастролях и фестивалях.

- Мы привыкли каждый день видеть его за рулем автомобиля. Надежный товарищ, профессионал своего дела, он всегда ответственно относился к своей работе, в любой момент готов был прийти на помощь, - написали на странице Волковского театра ВКонтакте.

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