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Общество25 июля 2022 15:23

Худрук Волковского театра подарил участникам спецоперации на Украине личный автомобиль

«Буханку» Сергею Пускепалису на 50-летие вручили друзья, теперь она на передовой
Полина Вачнадзе
Российские военнослужащие в ДНР получили подарок от худрука Волковского театра. ФОТО: страница театра имени Федора Волкова ВКонтакте

Российские военнослужащие в ДНР получили подарок от худрука Волковского театра. ФОТО: страница театра имени Федора Волкова ВКонтакте

Художественный руководитель театра имени Федора Волкова Сергей Пускепалис поддержал российских военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. В подразделение снайперов ДНР Заслуженный артист России передал свой личный автомобиль – «буханку», которую ему подарили друзья на 50-летие.

УАЗ на передовую отправился не пустой: для военнослужащих собрали вещи, предметы гигиены, которые им необходимы.