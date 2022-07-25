Худрук Волковского театра подарил участникам спецоперации на Украине личный автомобиль

Российские военнослужащие в ДНР получили подарок от худрука Волковского театра. ФОТО: страница театра имени Федора Волкова ВКонтакте

Художественный руководитель театра имени Федора Волкова Сергей Пускепалис поддержал российских военнослужащих, которые сейчас участвуют в спецоперации на Украине. В подразделение снайперов ДНР Заслуженный артист России передал свой личный автомобиль – «буханку», которую ему подарили друзья на 50-летие.

УАЗ на передовую отправился не пустой: для военнослужащих собрали вещи, предметы гигиены, которые им необходимы.