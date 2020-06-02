Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 2 июня: не вылечился никто
- В Ярославской области еще 78 человек заразились коронавирусом, за сутки от COVID-19 не вылечился никто. Таким образом, с начала пандемии в регионе 3210 ярославцев заразились COVID-19, выздоровели 756 человек, умерли 14 жителей области. На данный момент на карантине находятся 3017 ярославцев. - Переславский детский дом вышел с самоизоляции. В учреждении коронавирус подхватили четверо воспитанников и два сотрудника. Первыми от вируса излечились ребята – они уже вернулись в детский дом. Сотрудники учреждения еще продолжают лечиться. - Кировский районный суд Ярославля рассмотрел первое дело о нарушении масочного режима. Мужчина был задержан транспортными полицейскими на железнодорожном вокзале. Без маски, что и стало причиной составления протокола об административном правонарушении. В качестве наказания суд решил ограничиться предупреждением. Но это только на первый раз – если ярославец еще раз попадется без маски в общественном месте, денежного наказания ему избежать вряд ли получится. - Сотрудник ярославского телеканала подхватил коронавирус - его тест дал положительный результат. COVID-19 выявили у монтажера, те телевизионщики, которые с ним контактировали, в срочном порядке отправлены на карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU