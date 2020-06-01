Первое дело: в Ярославле нарушитель масочного режима отделался предупреждением
Кировский районный суд рассмотрел первое дело о нарушении масочного режима. Мужчина был задержан транспортными полицейскими на железнодорожном вокзале. Без маски, что и стало причиной составления протокола об административном правонарушении.
В качестве наказания суд решил ограничиться предупреждением. Но это только на первый раз – если ярославец еще раз попадется без маски в общественном месте, денежного наказания ему избежать вряд ли получится.
Напомним, что в Ярославской области продолжает действовать масочный режим. Ношение средства защиты органов дыхания обязательно в магазинах, аптеках, общественном транспорте, на остановках, железнодорожных и автовокзалах.
ИСТОЧНИК KP.RU