2020-06-01T13:29:46+03:00
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Первое дело: в Ярославле нарушитель масочного режима отделался предупреждением

Мужчина находился на вокзале без маски и был задержан полицейскими
Полина Вачнадзе
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Мужчина находился на вокзале без маски и был задержан полицейскимиМужчина находился на вокзале без маски и был задержан полицейскимиФото: Иван МАКЕЕВ
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Кировский районный суд рассмотрел первое дело о нарушении масочного режима. Мужчина был задержан транспортными полицейскими на железнодорожном вокзале. Без маски, что и стало причиной составления протокола об административном правонарушении.

В качестве наказания суд решил ограничиться предупреждением. Но это только на первый раз – если ярославец еще раз попадется без маски в общественном месте, денежного наказания ему избежать вряд ли получится.

Напомним, что в Ярославской области продолжает действовать масочный режим. Ношение средства защиты органов дыхания обязательно в магазинах, аптеках, общественном транспорте, на остановках, железнодорожных и автовокзалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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