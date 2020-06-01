Переславский детский дом вышел с самоизоляции
Переславский санаторный детский дом снова возобновил свою работу. Напомним, что учреждение находилось на самоизоляции после того, как у нескольких человек тесты на коронавирус показали положительный результат. Заболели четверо воспитанников и два сотрудника детдома.
Первыми от вируса излечились ребята – они уже вернулись в детский дом. Сотрудники учреждения еще продолжают лечиться.
- Сейчас в Переславском детдоме находятся 39 сотрудников. В учреждении усилены профилактические меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм, - рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
ИСТОЧНИК KP.RU