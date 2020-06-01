2020-06-01T12:30:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Переславский детский дом вышел с самоизоляции

Здесь болели четверо детей и двое сотрудников
Полина Вачнадзе
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Переславский детский дом вышел с самоизоляцииПереславский детский дом вышел с самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Переславский санаторный детский дом снова возобновил свою работу. Напомним, что учреждение находилось на самоизоляции после того, как у нескольких человек тесты на коронавирус показали положительный результат. Заболели четверо воспитанников и два сотрудника детдома.

Первыми от вируса излечились ребята – они уже вернулись в детский дом. Сотрудники учреждения еще продолжают лечиться.

- Сейчас в Переславском детдоме находятся 39 сотрудников. В учреждении усилены профилактические меры по дезинфекции помещений и соблюдению санитарных норм, - рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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