В Ярославской области еще 78 человек заразились коронавирусом
В Ярославской области еще 78 человек заразились COVID-19. За сутки никто от болезни не вылечился.
Таким образом, с начала пандемии в регионе 3210 ярославцев заразились COVID-19, выздоровели 756 человек, умерли 14 жителей области. На данный момент на карантине находятся 3017 ярославцев.
Статистика на 1 июня:
Ярославль - 1723;
Рыбинск - 384;
Гаврилов-Ямский МР - 192;
Ярославский МР - 186;
Ростовский МР - 135;
Переславский городской округ - 119;
Тутаевский МР - 108;
Рыбинский МР - 102;
Некрасовский МР - 68;
Борисоглебский МР - 46;
Большесельский МР - 39;
Угличский МР - 34;
Некоузский МР - 23;
Даниловский МР - 19;
Пошехонский МР - 14;
Брейтовский МР - 8;
Первомайский МР - 6;
Мышкинский МР - 2;
Любимский МР - 2.
ИСТОЧНИК KP.RU