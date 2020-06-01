В Ярославской области еще 78 человек заразились коронавирусом

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:26:54+03:00

В Ярославской области еще 78 человек заразились COVID-19 Фото: Правительство Ярославской области

За сутки никто не вылечился

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В Ярославской области еще 78 человек заразились COVID-19. За сутки никто от болезни не вылечился.

Таким образом, с начала пандемии в регионе 3210 ярославцев заразились COVID-19, выздоровели 756 человек, умерли 14 жителей области. На данный момент на карантине находятся 3017 ярославцев.

Статистика на 1 июня:

Ярославль - 1723;

Рыбинск - 384;

Гаврилов-Ямский МР - 192;

Ярославский МР - 186;

Ростовский МР - 135;

Переславский городской округ - 119;

Тутаевский МР - 108;

Рыбинский МР - 102;

Некрасовский МР - 68;

Борисоглебский МР - 46;

Большесельский МР - 39;

Угличский МР - 34;

Некоузский МР - 23;

Даниловский МР - 19;

Пошехонский МР - 14;

Брейтовский МР - 8;

Первомайский МР - 6;

Мышкинский МР - 2;

Любимский МР - 2.

ИСТОЧНИК KP.RU