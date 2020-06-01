Сотрудник ярославского телеканала подхватил коронавирус

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:31:51+03:00

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Сотрудник одного из ярославских телеканалом подхватил коронавирус – тест дал положительный результат. Об этом в социальных сетях сообщили его коллеги. COVID-19 выявили у монтажера, те телевизионщики, которые с ним контактировали, в срочном порядке отправлены на карантин.

- Все помещения телеканала продезинфицированы. Телеканал продолжает работу, - обратили телевизионщики к своим зрителям.

На данный момент в Ярославской области с COVID-19 госпитализированы 744 пациента: 292 с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 452 – с типичной клиникой болезни. На карантине находятся 3067 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU