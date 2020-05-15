2020-05-15T01:00:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 15 мая: в регионе увеличивают количество коек для зараженных COVID-19

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 15 мая 2020 года
Светлана Крутикова
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В больницах Ярославля развернули еще 250 коек для COVID-зараженныхВ больницах Ярославля развернули еще 250 коек для COVID-зараженныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным на вечер 14 мая, еще 87 ярославцев заболели COVID-19, общее количество заразившихся с начала пандемии - 1450. На лечении находятся 1226 человек, из них 173 госпитализированы. Состояние двоих пациентов оценивается как крайне тяжелое, 10 - как тяжелое. На обязательной изоляции остаются 168 человек, на карантине - 1706.

Лаборатории региона в первую очередь исследуют анализы заболевших, пациентов, которые готовятся к выписке, и медработников. Их тесты, поступающие с пометкой «срочно», выполняются в течение суток-полутора. Все остальные анализы делаются в порядке живой очереди. На них уходит 3-4 дня, но сроки иногда нарушаются. Однако многие ярославцы ждут результатов больше двух недель.

В Ярославле развернули еще 250 коек в больницах №2 и №3, а также в одном из корпусов больницы имени Семашко. Такое же количество мест подготовят в Гаврилов-Ямской, Угличской, Ростовской и некоторых других районных больницах. В настоящее время созданные койки заполнены на 90 процентов. В больницах лежат пациенты с подтвержденным COVID-19 и с клинической картиной коронавируса.

Пациентов с пневмонией и ОРВИ будут отправлять в центральные районные больницы Тутаева и Гаврилов-Яма. Это делают для того, чтобы разгрузить больницу №3. Данная мера является временной. Она будет действовать до тех пор, пока больницы Ярославля принимают пациентов с COVID-19.

С 16 мая в регионе вводится масочный режим. За его нарушение предусмотрена административная ответственность. Вначале нарушителям будут выносить предупреждения. Однако тех, кто умышленно продолжит нарушать принятые правила, особенно в местах массового скопления людей, ждет штраф. Для граждан он составит от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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