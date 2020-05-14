Больных пневмонией и ОРВИ из Ярославля отправят на лечение в районы

14 Май 2020 2020-05-14T16:46:33+03:00

Пациентов с пневмонией и ОРВИ будут отправлять в Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пациентов с пневмонией и ОРВИ будут отправлять в центральные районные больницы Тутаева и Гаврилов-Яма.

- С 13 мая вышел приказ департамента здравоохранения о маршрутизации пациентов с клиникой ОРВИ и пневмонией в Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБ. Это сделано для того, чтобы не перегружать больницу №3, которая в настоящий момент занимается лечением этих пациентов, - сообщил заместитель директора департамента здравоохранения ярославской области Сергей Давлетов.

Данная мера является временной. Она будет действовать до тех пор, пока больницы Ярославля принимают пациентов с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU