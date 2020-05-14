Больных пневмонией и ОРВИ из Ярославля отправят на лечение в районы
Пациентов с пневмонией и ОРВИ будут отправлять в центральные районные больницы Тутаева и Гаврилов-Яма.
- С 13 мая вышел приказ департамента здравоохранения о маршрутизации пациентов с клиникой ОРВИ и пневмонией в Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБ. Это сделано для того, чтобы не перегружать больницу №3, которая в настоящий момент занимается лечением этих пациентов, - сообщил заместитель директора департамента здравоохранения ярославской области Сергей Давлетов.
Данная мера является временной. Она будет действовать до тех пор, пока больницы Ярославля принимают пациентов с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU