2020-05-14T16:46:33+03:00
Общество

Больных пневмонией и ОРВИ из Ярославля отправят на лечение в районы

Ярославцев примут в Тутаеве и Гаврилов-Яме
Светлана Крутикова
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Пациентов с пневмонией и ОРВИ будут отправлять в Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБПациентов с пневмонией и ОРВИ будут отправлять в Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пациентов с пневмонией и ОРВИ будут отправлять в центральные районные больницы Тутаева и Гаврилов-Яма.

- С 13 мая вышел приказ департамента здравоохранения о маршрутизации пациентов с клиникой ОРВИ и пневмонией в Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБ. Это сделано для того, чтобы не перегружать больницу №3, которая в настоящий момент занимается лечением этих пациентов, - сообщил заместитель директора департамента здравоохранения ярославской области Сергей Давлетов.

Данная мера является временной. Она будет действовать до тех пор, пока больницы Ярославля принимают пациентов с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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