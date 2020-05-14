Штраф за отсутствие маски в Ярославле во время коронавируса: сколько составляет и на каком основании выписывают

14 Май 2020 2020-05-14T14:19:01+03:00

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Масочный режим в Ярославской области вводится с 16 мая. За его нарушение, сообщает правительство региона, предусмотрена административка по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе возникновения».

Можно отделаться предупреждением, а можно и нарваться на штраф. Для граждан наказание за нарушение режима варьируется от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц оно составляет 10-50 тысяч. Для предпринимателей без образования юридического лица штраф составит 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч. Дела будут рассматриваться в районных судах.

- Мы не ставим целью строго наказывать за нарушение. Вначале нарушителям будут выноситься предупреждения. Жесткие санкции станут применяться к тем, кто умышленно нарушает данную норму, особенно в местах массового скопления людей, - сказал директор департамента безопасности Ярославской области Михаил Соловьев.

Кто имеет право составлять протоколы:

- сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии, органов ведомственной охраны Федерального агентства железнодорожного транспорта, а также руководители профессиональных аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований и их заместители;

- руководители подразделений противопожарных служб РФ и их заместители;

- руководители органов местного самоуправления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС, их заместители;

- сотрудники некоторых департаментов, региональной инспекции административно-технического надзора, управления по социальной и демографической политике.

Маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания нужно носить:

- при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе в такси;

- при нахождении в общественном месте: на станциях и остановках транспорта, на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, в аэропортах, на автозаправках, в медицинских организациях, аптеках, магазинах и других объектах розничной торговли, на всех предприятиях и в организациях, продолжающих работу, в иных местах массового скопления людей;

- при посещении организаций и индивидуальных предпринимателей, связанных с обслуживанием населения, предоставлением государственных и муниципальных услуг, органов государственной власти и местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU