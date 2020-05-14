2020-05-14T17:33:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославской области увеличили число коек для COVID-зараженных

Их стало 877
Полина Вачнадзе
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Лежат и пациенты с подтвержденным COVID-19, и с клинической картиной коронавируса.Лежат и пациенты с подтвержденным COVID-19, и с клинической картиной коронавируса.Фото: Правительство Ярославской области
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В Ярославской области завершился третий этап развертывания коек для пациентов с коронавирусом. Еще 250 мест оборудовали в больницах №2 и №3, а также в одном из корпусом больницы имени Семашко. Таким образом, число коек для COVID-зараженных в Ярославской области увеличилось до 877.

Уже началась подготовка к четвертому этапу. Еще 250 коек будет в Гаврилов-Ямской, Угличской, Ростовской и некоторых других районных больницах.

- Заболеваемость растет: если раньше выявлялось порядка 30-50 пациентов с КВИ в день, то сейчас от 80 до 90. Мы создаем дополнительные места, чтобы быть готовыми к приему большого числа больных, если они будут. В целом до конца мая будет развернуто 112г коек, - сказал заместитель председателя правительства региона Анатолий Гулин.

Часть коек – с кислородной поддержкой, как и предписано приказом Минздрава.

На созданные койки сейчас большая нагрузка. По словам Анатолия Гулина, они заполнены на 90%: лежат и пациенты с подтвержденным COVID-19, и с клинической картиной коронавируса. Поэтому и рассматривается вопрос госпитализации ярославцев в районные больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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