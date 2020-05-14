Тесты с меткой «срочно» в Ярославской области исследуют за сутки

14 Май 2020 2020-05-14T11:16:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкина рассказала об очередности проведения анализов на коронавирус в регионе.

- В первую очередь мы лабораторно исследуем анализы заболевших, пациентов на выписку, медработников. Их тесты на коронавирус поступают с пометкой «срочно» и выполняются в течение суток-полутора. Все остальные исследования делаются в порядке живой очереди, но максимально три-четыре дня при условии, что соблюдены сроки доставки материала, - сказала специалист.

Но уточнила, что иногда сроки нарушаются, что и является причиной задержки результатов. Есть и другая – срочная необходимость провести тестирование одной из категорий работников.

- К примеру, в начале мая мы выполняли исследование проб из социального учреждения, сотрудники которых заступали на двухнедельную смену. Очень важно, чтобы они пришли к своим подопечным «чистыми». Охватили порядка 700 человек, - пояснила Любовь Шишкина.

Но в редакцию КП-Ярославль поступают жалобы от ярославцев. Они не понимают, почему анализы, сданные еще в конце апреля до сих пор не готовы. Кроме того, участковые терапевты, подозревая легкую форму COVID-19, почему-то не назначают тестирование. Эти вопросы мы адресовали в региональный департамент здравоохранения, ждем ответы.

ИСТОЧНИК KP.RU