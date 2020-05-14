Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 мая: ОГЭ отменили, ЕГЭ перенесли

По данным на вечер 13 мая, количество заболевших COVID-19 увеличилось на 88 человек. На лечении в больницах сейчас находятся 163 пациента. Двое в крайне тяжелом состоянии, девять - в тяжелом.

С момента начала пандемии выздоровели 207 ярославцев. На обязательной самоизоляции после возвращения из-за границы находятся 168 человек, на карантине после контактов с зараженными коронавирусом - 1672.

Врачи и медицинский персонал получили доплаты за работу с больными COVID-19. Выплату произвели за фактически отработанное время по оказанию помощи заразившимся пациентам. Поэтому те, кто трудился месяц на полную ставку, получили деньги в полном объеме. А тем, кто отработали часть нагрузки, заплатили в соответствии с этой долей.

В регионе скорректируют сроки проведения ЕГЭ. Точные даты в ближайшее время озвучит Министерство просвещения. Сдавать экзамены будут те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Остальным отметки в аттестат выставят по итогам учебного года. Ученики 9-х классов в этом году сдавать экзамены не будут.

В восьми почтовых отделения Ярославской области обслуживать посетителей смогут по предварительной записи. Записаться необходимо за час до визита. Изменить время приема или отменить заявку можно на сайте Почты России.

Для ярославских родителей проведут цикл вебинаров. Специалисты расскажут, как сохранить и улучшить отношения с детьми на самоизоляции, как организовать детский досуг и выстроить режим.