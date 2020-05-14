2020-05-14T01:00:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 14 мая: ОГЭ отменили, ЕГЭ перенесли

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 14 мая 2020 года
Светлана Крутикова
Поделиться:
В регионе скорректируют сроки проведения ЕГЭВ регионе скорректируют сроки проведения ЕГЭФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

По данным на вечер 13 мая, количество заболевших COVID-19 увеличилось на 88 человек. На лечении в больницах сейчас находятся 163 пациента. Двое в крайне тяжелом состоянии, девять - в тяжелом.

С момента начала пандемии выздоровели 207 ярославцев. На обязательной самоизоляции после возвращения из-за границы находятся 168 человек, на карантине после контактов с зараженными коронавирусом - 1672.

Врачи и медицинский персонал получили доплаты за работу с больными COVID-19. Выплату произвели за фактически отработанное время по оказанию помощи заразившимся пациентам. Поэтому те, кто трудился месяц на полную ставку, получили деньги в полном объеме. А тем, кто отработали часть нагрузки, заплатили в соответствии с этой долей.

В регионе скорректируют сроки проведения ЕГЭ. Точные даты в ближайшее время озвучит Министерство просвещения. Сдавать экзамены будут те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Остальным отметки в аттестат выставят по итогам учебного года. Ученики 9-х классов в этом году сдавать экзамены не будут.

В восьми почтовых отделения Ярославской области обслуживать посетителей смогут по предварительной записи. Записаться необходимо за час до визита. Изменить время приема или отменить заявку можно на сайте Почты России.

Для ярославских родителей проведут цикл вебинаров. Специалисты расскажут, как сохранить и улучшить отношения с детьми на самоизоляции, как организовать детский досуг и выстроить режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ярославцам рассказали, как переводить деньги и не переплачивать
«Пивзавод «Ярпиво» передал 27 тысяч бутылок питьевой воды в больницы Ярославской области
Ярославец стал победителем проекта "Умники и умницы"
В Ярославле затопило отремонтированный двор
Уровень кислогудронных прудов на территории Ярославского НПЗ не повысился
Эльхан Мардалиев: Детские деньги ярославская власть заставит потратить на маски и перчатки?!
Чтобы не стоять в очереди: в ярославские отделения почты можно прийти по предварительной записи
В Ярославской области лосенок, который остался без мамы, будет жить в зоопарке
Ярославским родителям расскажут, как продолжить любить своих детей даже на самоизоляции
Перенос ЕГЭ в Ярославской области 2020: как пройдут экзамены для школьников
Ярославец получил 15 лет "строгача" за организацию нарколаборатории
Рекорд дня: в Ярославской области количество COVID-инфицированных увеличилось на 88 человек
Фонтан, белки и ажурные решетки. Парк в Рыбинске стал одним из лучших в стране
В Ярославле открыли сквозной проезд по Добрынинскому мосту
Выплаты медикам в Ярославле из-за коронавируса: кто получит и сколько
В Ярославле конфликт из-за денег закончился смертью должника
В Ярославле COVID-19 заразился шестимесячный малыш
В Ярославле детские площадки проверяют на безопасность
В Ярославле 585 ветеранам подарили деньги на ремонт квартир
Рыбинскую набережную начали чистить после потопа
Клещи атакуют. Где в Ярославской области принимают на проверку кровососов
«Ростелеком» лидирует по количеству установленных и обслуживаемых камер видеонаблюдения