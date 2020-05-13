Выплаты медикам в Ярославле из-за коронавируса: кто получит и сколько
Нина Лужинская, главный врач ярославской инфекционной больницы, рассказала, какие доплаты получат врачи и медицинский персонал, которые работали с COVID-пациентами.
- По одному постановлению правительства определены доплаты врачам 30203 рубля, медсестрам - 15101 рубль и санитаркам из расчета 9060 рублей. По другому постановлению, это 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч. Но в каждом постановлении прописано, что выплата производится за фактически отработанное время по оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным COVID. Поэтому те люди, которые отработали целый месяц на полную ставку, они деньги получили в полном объеме. Те сотрудники, которые отработали часть нагрузки, получили в соответствии с этой долей, - пояснили Нина Лужинская.
6 мая Министерство здравоохранения уточнило, а вернее, расширило список специалистов, которым положены доплаты. В новый перечень вошли врачи-лаборанты, рентген-лаборанты, врачи-рентгенологи, эпидемиологи и патологоанатомы.
- Прошла только первая волна выплат, придут еще уточнения и разъяснения. Думаю, никто не будет обижен, - считает главный врач инфекционки.
ИСТОЧНИК KP.RU