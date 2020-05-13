2020-05-13T13:59:25+03:00
Общество

Ярославским родителям расскажут, как продолжить любить своих детей даже на самоизоляции

Служба помощи родителям организовала цикл вебинаров
Полина Вачнадзе
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Служба помощи родителям организовала цикл вебинаровСлужба помощи родителям организовала цикл вебинаровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ярославским родителям расскажут, как сохранить и улучшить отношения с детьми на самоизоляции. Не секрет, что от непрерывного общения друг с другом нервы сдают и у тех, и у других. Служба помощи родителям подготовила ряд вебинаров, педагоги расскажут, как организовать детский досуг, выстроить режим и правильно решать конфликты.

- Сейчас в родительском сообществе существует большой запрос на информацию о снятии детского эмоционального напряжения, об укреплении детско-родительских отношений, и наши специалисты поделятся своими профессиональными приемами, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Служба помощи родителям создана в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование». За первый квартал этого года в нее обратились 4860 родителей.

Вебинары организованы в программе Zoom. Полное расписание размещено на портале Службы помощи родителям в разделе "Информация для родителей". Чтобы стать участником, нужно пройти по ссылке перед началом работы клуба.

Первое занятие запланировано на сегодня, 13 мая. Оно начнется в 15:00. Свои вопросы специалистам можно задать и во время работы, и заранее - в группе "ВКонтакте". Принимаются и анонимные обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ярославским родителям расскажут, как продолжить любить своих детей даже на самоизоляции
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