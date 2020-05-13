2020-05-13T15:02:28+03:00
Общество

Чтобы не стоять в очереди: в ярославские отделения почты можно прийти по предварительной записи

Такая услуга оказывается в восьми отделениях
Полина Вачнадзе
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В восьми почтовых отделения Ярославской области стало доступно обслуживание по предварительной записиВ восьми почтовых отделения Ярославской области стало доступно обслуживание по предварительной записиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В восьми почтовых отделения Ярославской области стало доступно обслуживание по предварительной записи. Записаться нужно за час до визита. Номер окна, куда следует подойти, отобразится во время оформления заявки. Изменить время приема или отменить визит можно на сайте Почты России.

Нововведение будет существенно экономить время клиентов, кроме того, эта услуга особенно актуальна во время сложной эпидемиологической ситуации.

Где доступна услуга:

- Ярославль:

улица Комсомольская,22,

проспект Октября, 45,

улица Бабича, 11.

- Переславль-Залесский: улица Свободы, 1а.

- Ростов: улица Северная, 44.

- Углич: Рыбинское шоссе, 2а.

- Рыбинск:

улица Захарова, 14,

улица Кирова, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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