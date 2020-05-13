Перенос ЕГЭ в Ярославской области 2020: как пройдут экзамены для школьников

13 Май 2020 2020-05-13T13:38:14+03:00

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В Министерстве просвещения России сообщило о корректировке сроков проведения Единого государственного экзамена. Когда он пройдет, пока не известно, но точно не с 8 июня, как было запланировано ранее.

Кроме того, сдавать экзамены будут только те школьники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Остальным в аттестат выставят оценки по итогам учебного года.

Ученикам 9-х классов, которым предстояла сдавать ОГЭ, отметки по русскому языку и математике выставят также по готовым отметкам.

ИСТОЧНИК KP.RU