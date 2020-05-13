Перенос ЕГЭ в Ярославской области 2020: как пройдут экзамены для школьников
Минпросвещения России скорректировало сроки проведение ЕГЭ
Минпросвещения России скорректировало сроки проведение ЕГЭФото: Олег УКЛАДОВ
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В Министерстве просвещения России сообщило о корректировке сроков проведения Единого государственного экзамена. Когда он пройдет, пока не известно, но точно не с 8 июня, как было запланировано ранее.
Кроме того, сдавать экзамены будут только те школьники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. Остальным в аттестат выставят оценки по итогам учебного года.
Ученикам 9-х классов, которым предстояла сдавать ОГЭ, отметки по русскому языку и математике выставят также по готовым отметкам.
ИСТОЧНИК KP.RU