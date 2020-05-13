Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 13 мая: еще один детский сад закрыли из-за COVID-19

По данным на вечер 12 мая, в регионе зафиксировали еще 83 случая заражения COVID-19, общее количество заболевших с момента начала пандемии составляет 1275 человек. Согласно статистике, чаще всего коронавирусом заражаются жители региона в возрасте от 30 до 49 лет. На втором месте - те, кому от 50 до 64 лет, на третьем - люди старше 65 лет.

В настоящее время на лечении находятся 1066 человек, 180 из них - в больнице. Два пациента - в крайне тяжелом состоянии, еще восемь - в тяжелом. На обязательной изоляции после возвращения из-за границы сидят 169 ярославцев, на карантине после контактов с зараженными коронавирусом - 1605.

Еще один детский сад в регионе приостановил свою работу. У одного из родителей воспитанников тест на COVID-19 дал положительный результат. Работники и родители дошкольников будут находиться на самоизоляции в течение двух недель. В здании детского сада проведут дезинфекцию.

У троих воспитанников Переславского детского дома диагностировали COVID-19. Болезнь у всех заразившихся протекает бессимптомно, тем не менее детей отправили в инфекционную больницу под наблюдение врачей. Ранее учреждение закрыли на карантин, когда у одного из сотрудников подтвердился коронавирус.

Детские сады, школы и учреждения профессионального образования продолжат работу в том же режиме. В детских садах будут работать только дежурные группы. Школьники останутся на дистанционном обучении. Учебный год для тех, у кого пятидневка, продлится до 22 мая, у кого шестидневка - до 26-го. Последние звонки и выпускные для 9 и 11 классов смогут провести лишь после того, как в регионе снимут все карантинные и самоизоляционные ограничения. Вопрос о сроках экзаменов рассматривается в Министерстве просвещения.