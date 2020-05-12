2020-05-12T14:34:57+03:00
Коронавирус Covid-19

У трех воспитанников детского дома в Переславле нашли коронавирус

Заболел и один из сотрудников учреждения
Полина Вачнадзе
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У трех воспитанников детского дома в Переславле нашли коронавирусУ трех воспитанников детского дома в Переславле нашли коронавирусФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Тестирования на коронавирус в Переславском детском доме показали наличие COVID-19 у трех воспитанников и одного сотрудника учреждения. Болезнь у всех инфицированных проходит бессимптомно, но на всякий случай детей отправили в инфекционную больницу под наблюдение врачей. Их состояние, по оценке главного врача медучреждения Нины Лужинской, удовлетворительное. Взрослый человек сейчас дома на самоизоляции.

- Учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находилось на карантине. Ранее здесь был зафиксирован подтвердившийся случай заболевания у одного из работников. Все внешние контакты ограничены, сотрудники переведены на закрытый круглосуточный режим работы, - пояснила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

В детском доме воспитываются 39 детей и работает 26 сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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