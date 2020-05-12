Чаще всего COVID-19 болеют ярославцы от 30 до 49 лет
Правительство региона опубликовало «возрастную» статистику заболевших
Чаще всего COVID-19 болеют ярославцы от 30 до 49 летФото: Правительство Ярославской области
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Правительство Ярославской области опубликовало статистику заболевших коронавирусом в регионе по возрастам.
Самое большое количество заболевших в группе от 30 до 49 лет – их больше 450 человек.
На втором месте – ярославцы от 50 до 64 лет. Заболевших 350 человек.
На третьем месте – люди старше 65 лет.
Молодежь занимает последние места в этом «рейтинге». На четвертой позиции 18-29-летние ярославцы, на пятой – жители области от 7 до 17 лет. Детей среди заразившихся COVID-19, к счастью, не так много, правда, среди больных есть и малыши до года.
ИСТОЧНИК KP.RU