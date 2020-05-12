12 Май 2020 2020-05-12T12:33:31+03:00

Чаще всего COVID-19 болеют ярославцы от 30 до 49 лет Фото: Правительство Ярославской области

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Правительство Ярославской области опубликовало статистику заболевших коронавирусом в регионе по возрастам.

Самое большое количество заболевших в группе от 30 до 49 лет – их больше 450 человек.

На втором месте – ярославцы от 50 до 64 лет. Заболевших 350 человек.

На третьем месте – люди старше 65 лет.

Молодежь занимает последние места в этом «рейтинге». На четвертой позиции 18-29-летние ярославцы, на пятой – жители области от 7 до 17 лет. Детей среди заразившихся COVID-19, к счастью, не так много, правда, среди больных есть и малыши до года.

ИСТОЧНИК KP.RU