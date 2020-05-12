Выпускные и последние звонки в Ярославской области: будут ли они и когда

12 Май 2020 2020-05-12T13:33:25+03:00

В региональном департаменте образования рассказали, как и когда закончится этот учебный год Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В региональном департаменте образования рассказали, как и когда закончится этот учебный год

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Режим работы детских садов, школ и учреждений профессионального образования в Ярославской области не изменится. Об этом рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

В детских садах продолжат работать только дежурные группы. Когда дошкольники смогут вернуться в свои группы, пока не известно – все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. В дежурные группы, как и сейчас, будут принимать детей, чьи родители работают на предприятиях, которым предписано работать по постановлению правительства.

Что касается школьников, то в этом году за парты они точно уже не вернутся. Дистанционное образование продолжится: у кого пятидневка, будут учиться до 22 мая, у кого шестидневка – до 26-го. Те ученики и студенты, что имеют право на бесплатное питание, вновь получат продуктовые наборы.

Важный вопрос для всех 9-ти и 11-классников – будут ли в этом году последние звонки и выпускные?

- Проведение праздничных мероприятий возможно только после снятия всех карантинных и самоизоляционных ограничений в регионе. Что касается сроков государственной итоговой аттестации, то этот вопрос сейчас рассматривается в Министерстве просвещения РФ, - пояснила Ирина Лобода.

ИСТОЧНИК KP.RU