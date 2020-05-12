Выпускные и последние звонки в Ярославской области: будут ли они и когда
Режим работы детских садов, школ и учреждений профессионального образования в Ярославской области не изменится. Об этом рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода.
В детских садах продолжат работать только дежурные группы. Когда дошкольники смогут вернуться в свои группы, пока не известно – все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. В дежурные группы, как и сейчас, будут принимать детей, чьи родители работают на предприятиях, которым предписано работать по постановлению правительства.
Что касается школьников, то в этом году за парты они точно уже не вернутся. Дистанционное образование продолжится: у кого пятидневка, будут учиться до 22 мая, у кого шестидневка – до 26-го. Те ученики и студенты, что имеют право на бесплатное питание, вновь получат продуктовые наборы.
Важный вопрос для всех 9-ти и 11-классников – будут ли в этом году последние звонки и выпускные?
- Проведение праздничных мероприятий возможно только после снятия всех карантинных и самоизоляционных ограничений в регионе. Что касается сроков государственной итоговой аттестации, то этот вопрос сейчас рассматривается в Министерстве просвещения РФ, - пояснила Ирина Лобода.
ИСТОЧНИК KP.RU