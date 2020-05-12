2020-05-12T09:40:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ярославле из-за COVID-19 закрыли детский сад

Тест одного из родителей дал положительный результат
Полина Вачнадзе
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В Ярославле из-за COVID-19 закрыли детский сад №28В Ярославле из-за COVID-19 закрыли детский сад №28Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Ярославле с сегодняшнего дня, с 12 мая, приостановлена работа детского сада №28 на Суздальской улице. Тест на COVID-19 у одного из родителей дал положительный результат.

- С 12 мая прекращается работа двух дежурных групп. Дошкольное учреждение посещали 16 детей. Все работники детского сада – 17 человек, и родители дошкольников уходят на режим самоизоляции, им будут выданы больничные листы.

Помещения и здание детсада продезинфицируют.

Детский сад №28 – уже шестой в Ярославской области, приостановивший работу из-за угрозы распространения коронавируса. До этого закрыли два дошкольных учреждения в Тутаевском районе и три в Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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