В Ярославле из-за COVID-19 закрыли детский сад
В Ярославле с сегодняшнего дня, с 12 мая, приостановлена работа детского сада №28 на Суздальской улице. Тест на COVID-19 у одного из родителей дал положительный результат.
- С 12 мая прекращается работа двух дежурных групп. Дошкольное учреждение посещали 16 детей. Все работники детского сада – 17 человек, и родители дошкольников уходят на режим самоизоляции, им будут выданы больничные листы.
Помещения и здание детсада продезинфицируют.
Детский сад №28 – уже шестой в Ярославской области, приостановивший работу из-за угрозы распространения коронавируса. До этого закрыли два дошкольных учреждения в Тутаевском районе и три в Ярославле.
ИСТОЧНИК KP.RU