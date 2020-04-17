Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 17 апреля: за сутки число заболевших увеличилось до 62

За сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 23 жителей региона. Таким образом с подтвержденным диагнозом в регионе находятся 62 человека: в Ярославле 24, в Ярославском районе – 1, в Тутаевском районе – 3, в Угличе – 1, в Переславле – 8, в Рыбинске – 8, в Рыбинском районе – 3, в Гаврилов-Яме – 14.

Пять пациентов с COVID-19 сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом во время прямой линии сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев

Стало известно, что во время праздника Пасхи будет ограничено движение автомобилей в районе Осташинского, Игнатовского и Воинского мемориального кладбищ. Ограничения будут действовать с самого утра до обеда: с 06:00 до 13:00. На эти часы вводится ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств.

Из-за безответственного поведения пациентки отделение гинекологии больницы имени Семашко закрыли на карантин. Накануне по экстренным показаниям в медучреждение поступила женщина. При госпитализации она подписала документ, что в последнее время не контактировала с больными коронавирусом и теми, ктo вернулcя из-за рубежа.

Новое постановление правительства Ярославской области, подписанное16 апреля, разрешает возобновить деятельность мастерским по ремонту, полиграфиям, такси, ветеринарным клиникам, ломбардам, нотариальным конторам, кадастровым и геодезическим организациям, архивным учреждениям, автосалонам и мойкам. Это те МСП, в которых контакты минимальны и угроза заражения тоже.

Президент России Владимир Путин 16 апреля на Совете безопасности сообщил о том, что празднование Дня Победы, а также проведение акции «Бессмертный полк» будут перенесены. Пока неизвестно, насколько придется сдвинуть сроки проведения мероприятий.