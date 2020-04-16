2020-04-16T19:26:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Перенос Парада Победы 2020 в Ярославле: какого числа пройдёт и почему переносят

Есть несколько вариантов дат, на которые могут перенести мероприятие
Полина ЗАЙЦЕВА
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Обращения губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова по поводу переноса Парада в регионе пока не было.Обращения губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова по поводу переноса Парада в регионе пока не было.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Президент России Владимир Путин 16 апреля на Совете безопасности сообщил о том, что празднование Дня Победы будет перенесено. Пока неизвестно, насколько придется сдвинуть сроки проведения Парада Победы.

- Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы, - заявил Владимир Путин.

Обращения губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова по поводу переноса Парада в регионе пока не было. Позже станут известны предварительные даты, в которые будет можно провести мероприятие.

Редакция «КП-Ярославль» считает, что есть несколько вариантов дат проведения. Например, празднование может пройти 24 июня —в день Парада Победы в 1945 году или в сентябре, когда эпидемия точно сойдет на нет.

Мы следим за развитием событий. Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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