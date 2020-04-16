2020-04-16T20:45:58+03:00
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Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Ярославле: какого числа пройдёт и почему переносят

О том, что традиционная акция будет перенесена, заявил Владимир Путин
Полина ЗАЙЦЕВА
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Даты, на которые перенесут мероприятия, пока не назначены.Даты, на которые перенесут мероприятия, пока не назначены.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Москве 16 апреля состоялся Совет безопасности, на котором Владимир Путин сообщил о том, что традиционная акция «Бессмертный полк», как и празднование 9 мая, будет перенесена. Даты, на которые перенесут мероприятия, пока не назначены.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - заявил Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка», - заявил Владимир Путин.

В ближайшее время губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов также должен выступить с обращением к жителям региона. Позднее станет известно, насколько сдвинутся сроки проведения ежегодных памятных мероприятий.

Редакция «КП-Ярославль» считает, что есть несколько вариантов дат проведения. Например, празднование может пройти 24 июня —в день Парада Победы в 1945 году или в сентябре, когда эпидемия точно сойдет на нет.

Мы следим за развитием событий. Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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