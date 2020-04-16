На ярославских кладбищах в Пасху введут ограничения для машин

16 Апр 2020 2020-04-16T10:29:26+03:00

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19 апреля, во время празднованиями православными праздника Пасхи будет ограничено движение автомобилей в районе Осташинского, Игнатовского и Воинского мемориального кладбищ. Ограничения будут действовать с самого утра до обеда: с 06:00 до 13:00. На эти часы вводится ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств, сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

Напомним, что 18 и 19 апреля отменены автобусы, следующие до городских кладбищ. В эти дни не будут ходить автобусы №5, №5А, №5Б, №14 и №15.

ИСТОЧНИК KP.RU