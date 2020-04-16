Ситуация с коронавирусом в Ярославской области 16 апреля: заболели еще 23 человека
В Ярославской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 23 жителей региона.
- Пришли с подтверждением ранее направленные в московскую лабораторию девять анализов. Остальных заболевших выявили в ходе лабораторных исследований в региональном Центре эпидемиологии, - сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Статистика на 16 апреля такова:
- с подтвержденным диагнозом 62 человека: в Ярославле 24, в Ярославском районе – 1, в Тутаевском районе – 3, в Угличе – 1, в Переславле – 8, в Рыбинске – 8, в Рыбинском районе – 3, в Гаврилов-Яме – 14;
- выздоровело: 7 человек;
- на лечении: 55 человек;
- обследовано за сутки: 756 человек;
- на обязательной изоляции – 88 человек.
- Число заболевших растет, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение заболеваемости. Поэтому прошу – при любой возможности оставайтесь дома. Берегите себя! – обратился к ярославцам глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU