Ситуация с коронавирусом в Ярославской области 16 апреля: заболели еще 23 человека

16 Апр 2020 2020-04-16T11:26:31+03:00

Сейчас на лечении находятся 55 ярославцев

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В Ярославской области диагноз COVID-19 подтвердился еще у 23 жителей региона.

- Пришли с подтверждением ранее направленные в московскую лабораторию девять анализов. Остальных заболевших выявили в ходе лабораторных исследований в региональном Центре эпидемиологии, - сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Статистика на 16 апреля такова:

- с подтвержденным диагнозом 62 человека: в Ярославле 24, в Ярославском районе – 1, в Тутаевском районе – 3, в Угличе – 1, в Переславле – 8, в Рыбинске – 8, в Рыбинском районе – 3, в Гаврилов-Яме – 14;

- выздоровело: 7 человек;

- на лечении: 55 человек;

- обследовано за сутки: 756 человек;

- на обязательной изоляции – 88 человек.

- Число заболевших растет, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение заболеваемости. Поэтому прошу – при любой возможности оставайтесь дома. Берегите себя! – обратился к ярославцам глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU