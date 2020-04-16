Пять ярославцев с диагнозом коронавирус находятся в тяжелом состоянии

16 Апр 2020 2020-04-16T14:29:32+03:00

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В Ярославской области пять пациентов с COVID-19 сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом во время прямой линии сообщил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. Никакой другой информации о пациентах руководитель депздрава не дал.

На данный момент в Ярославской области на лечении с коронавирусом находятся 55 человек, семеро уже выписаны. За сутки больных стало на 23 больше.

По словам Руслана Саитгареева, регион готовится к трем вариантам развития ситуации: благоприятному, среднему и тяжелому. Развернуто дополнительно 250 коек: 70% из них с подачей кислорода, остальнеы – с аппаратами ИВЛ. До конца месяца будут развернуты еще 250 коек.

ИСТОЧНИК KP.RU