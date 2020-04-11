2020-04-11T01:04:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ярославле, последние новости на 11 апреля 2020: на работу выходят строители и другие организации

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ярославле на 11 апреля 2020 года
Полина ЗАЙЦЕВА
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С подтвержденным диагнозом COVID-19 по-прежнему лечение проходят 11 человек.С подтвержденным диагнозом COVID-19 по-прежнему лечение проходят 11 человек.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По состоянию на вечер 10 апреля новых случаев коронавирусной инфекции в Ярославской области не выявлено. С подтвержденным диагнозом COVID-19 по-прежнему лечение проходят 11 человек, они находятся в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева. С начала пандемии в регионе выздоровело 2 человека.

В Ярославской области увеличилось число звонков от местных жителей, у которых накопилось немало вопросов по коронавирусу. Существующих телефонных линий уже не хватает, поэтому департамент здравоохранения и фармации региона принял решение создать дополнительные номера, по которым будут приниматься вопросы ярославцев.

Около 12 тысяч подъездов, и по отчетам управляющих компаний, как минимум по одному разу они все должны уже были быть обработаны дезинфицирующими средствами. Однако далеко не все ярославцы видели в своих подъездах людей в защитных костюмах.

Дезинфекция вокзала «Ярославль Главный», который ежедневно посещают сотни людей, прошла 9 апреля. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части областного МЧС при помощи спецтехники и обеззараживающих средств продезинфицировали здание вокзала, а также территорию рядом с ним.

Вечером 10 апреля стало известно, что ярославские предприниматели могут оформить беспроцентный кредит для выплаты зарплат сотрудникам. Данная программа была разработана ярославским Правительством совместно с Правительством РФ и Центральным Банком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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