Сотрудники МЧС обработали от коронавируса вокзал «Ярославль Главный»

10 Апр 2020 2020-04-10T10:56:00+03:00

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Дезинфекция вокзала «Ярославль Главный», который ежедневно посещают сотни людей, прошло вчера, 9 апреля. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части областного МЧС при помощи спецтехники и обеззараживающих средств продезинфицировали здание вокзала, а также территорию рядом с ним. Для обработки было выбрано время, когда на вокзале находилось минимальное количество пассажиров.

Как сообщает пресс-служба ведомства, для обработки использовались безопасные химические средства. Они предназначены для обеззараживания зданий, территорий у них и транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU