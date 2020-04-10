Что делать ярославцам, если подъезд до сих пор не обработали от коронавируса?

10 Апр 2020 2020-04-10T10:40:10+03:00

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В Ярославле около 12 тысяч подъездов, и по отчетам управляющих компаний, как минимум по одному разу они все должны уже были быть обработаны дезинфицирующими средствами. Однако далеко не все ярославцы видели в своих подъездах людей в защитных костюмах. Во время проверочного выезда на улицу Закгейма в Красноперекопском районе, местные жители пожаловались проверяющим, что уборка подъездов началась только после жалобы в жилищную инспекцию.

Обрабатываться должны все места, до которых дотрагиваются люди: входы, ручки дверей, кнопки домофонов и лифтов, перила и почтовые ящики.

- На уборку одного подъезда уходит десять минут. Очень часто слышим просьбы обработать и квартиры жильцов, номы этим не занимаемся, - рассказала мастер одного из участков Вера Лисина.

Кстати, обработка подъездов проводится в рамках текущих платежей, без сбора дополнительных средств.

Все замечания по качеству уборки или ее отсутствия, нужно направлять в жилищную инспекцию Ярославля: телефон 40-99-00. Можно обратиться в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области: телефон 78-56-52.

Жалобу также можно направить через Государственную информационную системы жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU