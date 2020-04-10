Ярославские предприниматели могут взять беспроцентный кредит для выплаты зарплат

10 Апр 2020 2020-04-10T18:39:50+03:00

Данная программа разработана совместно с Правительством РФ и Центральным Банком РФ

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Ярославские предприниматели могут оформить беспроцентный кредит для выплаты зарплат сотрудникам. Данная программа была разработана ярославским Правительством совместно с Правительством РФ и Центральным Банком.

- Кредиты распространяются тся на наиболее пострадавшие отрасли экономики: авиа- и автомобильные перевозки, культуру, спорт, туркомпании, гостиницы, общепит, дополнительное образование, выставочную деятельность и предоставление бытовых услуг населению, - уточнил заместитель Председателя Правительства области Максим Авдеев.

Проценты по кредитам на зарплаты будут субсидироваться государством.

ИСТОЧНИК KP.RU