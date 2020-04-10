Ярославские предприниматели могут взять беспроцентный кредит для выплаты зарплат
Ярославские предприниматели могут оформить беспроцентный кредит для выплаты зарплат сотрудникам. Данная программа была разработана ярославским Правительством совместно с Правительством РФ и Центральным Банком.
- Кредиты распространяются тся на наиболее пострадавшие отрасли экономики: авиа- и автомобильные перевозки, культуру, спорт, туркомпании, гостиницы, общепит, дополнительное образование, выставочную деятельность и предоставление бытовых услуг населению, - уточнил заместитель Председателя Правительства области Максим Авдеев.
Проценты по кредитам на зарплаты будут субсидироваться государством.
ИСТОЧНИК KP.RU