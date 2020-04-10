В Ярославской области стало больше телефонов горячей линии по COVID-19
Звонки принимает департамент здравоохранения
Созданы дополнительные номера, по которым будут приниматься вопросы ярославцевФото: Полина Вачнадзе
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В Ярославской области увеличилось число звонков от местных жителей, у которых накопилось немало вопросов по коронавирусу. Существующих телефонных линий уже не хватает, поэтому департамент здравоохранения и фармации региона принял решение создать дополнительные номера, по которым будут приниматься вопросы ярославцев.
С сегодняшнего дня, с 10 апреля, помимо круглосуточного номера +7(4852)40-04-55, добавляются следующие номера:
+7(4852)73-80-60
+7(4852)73-83-33.
Это телефоны будут работать семь дней в неделю с 08:00 до 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU