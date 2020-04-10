Коронавирус в Ярославской области 10 апреля 2020: новых заболевших нет
За последние сутки новых случаев коронавирусной инфекции в Ярославской области не выявлено. С подтвержденным диагнозом COVID-19 по-прежнему лечение проходят 11 человек, они находятся в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева. С начала пандемии в регионе выздоровело 2 человека.
За сутки на коронавирус обследовано 748 ярославцев, на обязательной изоляции находится 551 житель региона. 15 из проведенных тестов показали предварительно положительный результат.
КП-Ярославль узнала, как складывается ситуация с коронавирусом у наших ближайших соседей:
Владимирская область – 38 зараженных
Ивановская область – 60 зараженных
Костромская область – 15 зараженных
Москва – 7822 зараженных
Московская область – 748 зараженных
ИСТОЧНИК KP.RU