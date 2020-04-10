Коронавирус в Ярославской области 10 апреля 2020: новых заболевших нет

10 Апр 2020 2020-04-10T11:22:45+03:00

КП-Ярославль узнала, как складывается ситуация с коронавирусом у наших ближайших соседей

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За последние сутки новых случаев коронавирусной инфекции в Ярославской области не выявлено. С подтвержденным диагнозом COVID-19 по-прежнему лечение проходят 11 человек, они находятся в больницах Ярославля, Рыбинска и Тутаева. С начала пандемии в регионе выздоровело 2 человека.

За сутки на коронавирус обследовано 748 ярославцев, на обязательной изоляции находится 551 житель региона. 15 из проведенных тестов показали предварительно положительный результат.

КП-Ярославль узнала, как складывается ситуация с коронавирусом у наших ближайших соседей:

Владимирская область – 38 зараженных

Ивановская область – 60 зараженных

Костромская область – 15 зараженных

Москва – 7822 зараженных

Московская область – 748 зараженных

ИСТОЧНИК KP.RU