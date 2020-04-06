Коронавирус в Ярославле, последние новости на 6 апреля 2020: 55 организаций начинают работать, в детских садах открываются дежурные группы

Мы собрали последние новости на 6 апреля 2020 о коронавирусе в Ярославле.

Еще у одного жителя области подтвердился COVID-19. Мужчина недавно вернулся из эндемичной страны. Вместе с ним в регионе 6 заболевших. Медики ожидают подтверждение по 8 пробам.

Всего за сутки было обследовано 414 пациентов. Коронавируса у них не обнаружено. На изоляции находятся 1537 жителей области.

Индекс самоизоляции в Ярославле составил 4 балла. Оперштаб по коронавирусу благодарит горожан за низкий уровень городской активности.

С 6 апреля троллейбусы и трамваи Ярославля будут работать только в часы пик. Следите за расписанием электротранспорта.

В понедельник, 6 апреля, начнут работать промышленные предприятия области, а в детских садах откроются дежурные группы.

– Принимать в такие группы будут только детей из семей, где оба родителя или единственный (если она неполная) работают в организациях, чья трудовая деятельность сейчас разрешена, – отметил глава региона Дмитрий Миронов.