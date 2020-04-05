6 апреля в Ярославской области начнут работать промышленные предприятия и откроются дежурные группы в детских садах

5 Апр 2020 2020-04-05T20:51:05+03:00

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В понедельник, 6 апреля, в Ярославской области начнут работать промышленные предприятия. В списке 55 организаций. Кроме этого, сотрудники фарм- и медкомпаний, сельхозпредприятий, дорожных и строительных фирм, которые выполняют объемы нацпроектов, МФЦ, центров занятости и ряда госучреждений тоже выйдут на работу.

Также правительство региона организовало дежурные группы в детских садах. В связи с этим глава региона Дмитрий Миронов просит соблюсти все меры предосторожности: в группах должно быть небольшое количество малышей, санитарный режим и дезинфекция.

– Принимать в такие группы будут только детей из семей, где оба родителя или единственный (если она неполная) работают в организациях, чья трудовая деятельность сейчас разрешена, – отметил губернатор.

Также Дмитрий Миронов обратился к работодателям с просьбой пока не вызывать на работу сотрудников с маленькими детьми, ведь для организации групп в детских садах понадобится время.

ИСТОЧНИК KP.RU