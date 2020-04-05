С понедельника в Ярославле троллейбусы и трамваи будут работать только в часы пик

5 Апр 2020 2020-04-05T14:57:50+03:00

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С 6 апреля в Ярославле троллейбусы и трамваи переходят на другой режим. Они будут работать только в часы пик, а интервалы движения будут увеличены.

Власти города принимают такие меры, потому что ярославцы стали реже использовать общественный транспорт для своих передвижений.

Расписание трамваем/ФОТО: Общественный транспорт Ярославля

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ИСТОЧНИК KP.RU