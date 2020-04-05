2020-04-05T14:57:50+03:00
Коронавирус Covid-19

С понедельника в Ярославле троллейбусы и трамваи будут работать только в часы пик

Таблицы с расписанием электротранспорта
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Расписание трамваев/ФОТО: Общественный транспорт ЯрославляРасписание трамваев/ФОТО: Общественный транспорт Ярославля
Изменить размер текста:

С 6 апреля в Ярославле троллейбусы и трамваи переходят на другой режим. Они будут работать только в часы пик, а интервалы движения будут увеличены.

Власти города принимают такие меры, потому что ярославцы стали реже использовать общественный транспорт для своих передвижений.

Расписание трамваем/ФОТО: Общественный транспорт Ярославля

Расписание трамваем/ФОТО: Общественный транспорт Ярославля

Читайте также: Индекс самоизоляции в городе составил 4 балла

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С понедельника в Ярославле троллейбусы и трамваи будут работать только в часы пик
На улицах Ярославля почти никого: индекс самоизоляции в городе составил 4 балла
В Ярославской области еще один человек заболел коронавирусом
В Ярославле из горящего дома эвакуировали жителей: есть пострадавший
Ярославские волонтеры смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
В Угличе построили современный спортивный комплекс
Игровой телевизор: в Wink+ появились облачные игры от NVIDIA и GFN.RU
Режим работы отделений Сбербанка в Ярославской области в период самоизоляции в апреле
Режим работы службы занятости в Ярославле в период самоизоляции: как будут принимать
Коронавирус в Ярославской области на 4 апреля: у двух человек подтвердился диагноз COVID-19
Коронавирусные фейки из мессенджеров: ярославцы боятся, что из «Арены» сделают морг
Ярославский госпиталь ветеранов войны готов принять больных коронавирусом
В Ярославле управляющие компании дезинфицируют домофоны и кнопки лифта
Ярославские меценаты и заводы помогают больницам полотенцами, туалетной бумагой и медицинскими изделиями
В Рыбинске отменили действие льготных проездных для школьников
Ограничительные меры в Ярославской области продлятся до конца апреля
В ярославских школах с 6 апреля начнется дистанционное обучение
МЧС: «В Ярославской области сохраняется штормовое предупреждение»
Работающие ярославцы старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля
В Ярославской области сирота смог получить квартиру только через суд
Ярославцы проникли в дом к пенсионерке, душили ее и украли 70 тысяч
Ярославская фирма задолжала своему сотруднику 1,8 миллиона рублей
В рыбинской инфекционной больнице находится пациент с подозрением на коронавирус