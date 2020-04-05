На улицах Ярославля почти никого: индекс самоизоляции в городе составил 4 балла

5 Апр 2020 2020-04-05T12:17:36+03:00

Оперштаб по коронавирусу благодарит ярославцев за самодисциплину и ответственность

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки индекс самоизоляции в Ярославле составил 4.0 балла. Яндекс разработал специальный интегрированный показатель, который рассчитывается на основе данных из приложений и различных сервисов.

Программа сравнивает уровень городской активности на настоящий момент и в обычный день до начала коронавирусной эпидемии .

– На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома! – обратились к горожанам в оперштабе Ярославской области по коронавирусу.

Читайте также: Режим самоизоляции в Ярославле: что можно и что нельзя

ИСТОЧНИК KP.RU