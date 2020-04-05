На улицах Ярославля почти никого: индекс самоизоляции в городе составил 4 балла
Оперштаб по коронавирусу благодарит ярославцев за самодисциплину и ответственность
ФОТО: Коронавирус. Оперштаб Ярославской области
Изменить размер текста:
За минувшие сутки индекс самоизоляции в Ярославле составил 4.0 балла. Яндекс разработал специальный интегрированный показатель, который рассчитывается на основе данных из приложений и различных сервисов.
Программа сравнивает уровень городской активности на настоящий момент и в обычный день до начала коронавирусной эпидемии .
– На улице почти никого. Спасибо всем, кто дома! – обратились к горожанам в оперштабе Ярославской области по коронавирусу.
Читайте также: Режим самоизоляции в Ярославле: что можно и что нельзя
ИСТОЧНИК KP.RU