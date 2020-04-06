Коронавирус в Ярославской области на 6 апреля: еще два человека, возможно, заражены
За прошедшие сутки в Ярославской области сделано 336 тестов на коронавирус, в двух случаях у врачей возникли подозрения на наличие вируса COVID-19. Тесты оказались предположительно положительными и были отправлены на исследования в Москву. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
На данный момент в Ярославской области 6 человек заражены коронавирусом, в том числе мальчик из Тутаева. Состояние одного пациента медики оценивают как средней тяжести с тенденцией к улучшению, у остальных оно удовлетворительное.
На изоляции после возвращения из-за границы сейчас находятся 1087 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU