Поздравили с днем рождения: жертву пыток в колонии Евгения Макарова посадили на 10 суток

В Ярославле на десять суток арестовали Евгения Макарова, известного по скандалу с пытками в ярославской колонии.

- У Жени был день рождения. Днем мы с ним вместе ездили в надзор отмечаться, а когда он вернулся домой, отзвонился мне. Около 23 часов к нему приехали ребята на машине поздравить. Они сидели у его подъезда в машине. Там его и застали сотрудники, когда пришли проверять после 22 часов, - рассказала адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

Бывшего заключенного задержали за нарушение административного режима.

- Вину свою он признал, - добавила адвокат, - несмотря на это ему дали десять суток.

История Евгения Макарова прогремела в прошлом году, когда в сети появилось видео, где бывшего заключенного ИК-1 истязают сотрудники ФСИН. После публикации страшных кадров в колонии начались проверки, обыски и задержания, а сам заключенный начал опасаться за свою жизнь. Во время расследования уголовного дела даже адвокат Макарова была вынуждена покинуть страну в страхе за собственную безопасность. Когда заключенный вышел на свободу, он смог своими глазами посмотреть на своих мучителей за решеткой.

Скандал обнажил проблему пыток в российских колониях: одна за другой стали появляться новые истории.

Буквально на днях стало известно о новых инцидентах в ИК-1. На кадрах сотрудники сначала избивают заключенных, а потом придумывают версию, почему они были вынуждены применить силу.