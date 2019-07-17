Опубликовано новое видео пыток в ярославской колонии ИК-1

В сети опубликовано новое видео, на котором сотрудники УФСИН избивают заключенного ярославской колонии ИК-1. Кадры, датированные 26 февраля 2016 года, обнаружились в ходе расследования по делу Евгения Макарова.

Примечательно, что на новом видео зафиксирован не только процесс избиения, но и подготовка сотрудниками колонии адекватной версии, которая бы мотивировала применение физической силы по отношению к заключенному.

Первая половина ролика состоит из нескольких видео, снятых с разных видеорегистраторов, которые сотрудники колонии носят в обязательном порядке. Таким образом, любой может стать свидетелями избиения и посмотреть на них с нескольких ракурсов.

Как рассказал бывший заключенный колонии Руслан Вахапов «Новой газете», причиной для издевательств и применения насилия стал конфликт между заключенным Андреем Ивановым и сотрудниками ИК-1. Дело в том, что тюремщики не передавали мужчине из его личных вещей туалетную бумагу. Ежедневно он жаловался и говорил об этом администрации учреждения. Видимо, сотрудникам колонии это надоело, и они решили прекратить жалобы с помощью силы.

Чтобы отвлечь внимание ФСИНовцев, заключенный стал биться головой об стену

На видео сотрудники УФСИН входят в камеру, где находится Андрей Иванов. Они планировали изолировать его для проведения «воспитательной работы». Однако другие заключенные встали на защиту мужчины и попытались воспрепятствовать выводу его из камеры. Один из заключенных начал биться головой об металлическую шконку, чтобы отвлечь на себя внимание сотрудников…

Позже стало известно, почему Джошгун Ахмедия Абдулаев так отчаянно и эмоционально защищает сокамерника. Дело в том, что на следующий день мужчина должен был покинуть тюрьму и выйти на свободу, а тюремщики не любят выпускать за пределы ИК людей с очевидными следами побоев.

На кадрах Абдулаев пытался нанести себе более тяжкие увечья. Мужчина спровоцировал сотрудников ИК и они набросились на него. Разумеется, за неподчинение, по уставу они имеют на право на применение силы, однако, некоторые тюремщики позволяют себе нечто выходящее за рамки: оскорбляют, бьют пощечины, волочат по полу.

-Ты че, псина, рот закрой! – произносит один из сотрудников в ответ на возражения заключенных.

Позже сотрудники колонии все же смогли вытащить Иванова из камеры, после чего силком спустили его по металлической лестнице и избили.

Ролик завершается кадрами, на которых Абдуллаева стаскивают с той же лестницы.

-Я не могу встать…мой позвоночник, - кричит заключенный. В самом конце мужчину доставляют к изолятору.

А это уже знакомое помещение "для проведения воспитательных работ". И действие тоже знакомое

В другой части ролика сотрудники колонии пытаются продумать удобоваримую версию обстоятельств, при которых сотрудники ИК-1 применили силу.

- В пресечение их противоправных действий к заключенным были применены спецсредства по мягким тканям в 14 часов 24 минут и 14 часов 50 минут, соответственно, - докладывает в региональный УФСИН дежурный помощник начальника колонии Игорь Владимирович Забодалов . - Осужденные отказались выходить из камеры ШИЗО. Камеру выводили для обыска, у них был запрещенный предмет.

Позже помощник начальника говорит, что в принципе заключенных и не били. Так, только по мягким тканям. Доктор их осмотрел, трудоспособность у осужденных не нарушена. Сотрудник ИК-1 говорит, что все хорошо. Сразу после этого Забодалов звонит другим коллегам.

- Антон, знаешь, я что доложил в управление? Что мы, это, выводили их для изъятия запрещенных предметов. Там, это, я указал, что «мойку» изъяли, ну это, лезвие от одноразового станка, - говорит помощник начальника. - Все вроде нормально в управлении, все приняли, ничего.

После того, как Забодалов положил трубку, другие сотрудники колонии начинают спрашивать «синяя ли жопа» у избитых заключенных.

-Да ладно, нормально у всех. Так, на тройку, - говорит заместитель начальника ИК-1. - Вот вчера, вчера на пятерку было. На эту реплику сотрудница колонии говорит, что Абдулаеву «уже завтра выходить».

- Ну и че? - удивляется Забодалов. - Пусть выходит, выходили же уже с синей жопой - и ничего.

В региональном управлении федеральной службы исполнения наказаний заявили, что из-за видео назначена служебная проверка.

В СУ СКР по Ярославской области в свою очередь, ситуацию пока никак не комментируют.

(18+) Новые видео издевательств в ярославской ИК-1.На изъятой в ярославской ИК-1 технике эксперты восстановили удаленные записи пыток над заключенными. Видео: Новая газета

Напомним, история с пытками и избиениями в колониях началась год назад, когда было опубликовано видео со зверскими издевательствами над заключенным Евгением Макаровым. После того, как кадры были обнародованы, в исправительных учреждениях начались проверки, повлекшие многочисленные обыски и задержания. Расследование уголовного дела длится до сих пор.

История Макарова стала прецедентом, и все больше заключенных стали заявлять о своих правах, появились новые данные о пытках и издевательствах. Так, например, в поле зрения правоохранителей попала рыбинская «Софийка». В СИЗО-2 жестоко избили заключенного, который отказался подписать документы, не зная, о чем они.

Некоторые из вышедших на свободу заключенных становятся активистами правозащитных организаций, однако, подвергаются пристальному вниманию правоохранителей. Иногда слишком пристальному, как в случае с Русланом Вахаповым .

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