«Нас сорок, ты - один»: опубликовано новое видео с пытками в ярославской ИК-1

Правозащитники «Общественного вердикта» вместе с «Новой газетой» опубликовали новые видеозаписи с пытками в ярославской ИК-1, оскандалившейся на всю страну в июле прошлого года. Напомним, тогда в сеть попали кадры с истязательствами заключенного Евгения Макарова. На сегодняшних кадрах уже другой человек. И пытки тоже другие.

- Выключай. – бросает в камеру видеорегистратора сотрудник в форме. Кроме него в кадре его многочисленные коллеги. Среди них на полу полуголый мужчина.

Уже в следующем видео, снятом в этот же день с перерывом примерно в час, у полуголого мужчины на лице синяки. Его заставляют взять сигарету, подкуренную другим заключенным – представителем низшей касты (согласно тюремным традициям, делать этого категорически нельзя, или станешь «таким же»).

- Нас тут сорок, ты один, - произносит кто-то из ФСИНовцев.

Как сообщили в «Общественном вердикте», на видео – события февраля-марта 2017 года. После освобождения в августе 2017 года мужчина дал показания фонду и стал его заявителем.

- Меня положили на парту и я закрыл глаза, - передает слова мужчины «Новая газета». - Мне голову держали. Потом киянкой стали по жопе бить, по ягодицам, и фанерной доской били, и по пяткам были резиновой палкой.

Мужчина говорит, что дважды терял сознание. Тогда его обливали водой, чтобы привести в чувства.

(18+) Сотрудники ярославской ИК-1 пытают и опускают заключенного.Видео содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям с неуравновешенной психикой.

Вторая запись сделана на видеорегистратор сотрудника администрации Владимира Костюка. Передвигаясь по территории колонии, он материт встречных зэков и сотрудников, заходит в помещение отряда и хватает попавшегося под руку заключенного.

- Вы что вообще себе позволяете? – произносит он.

Тогда Костюк тащит его в другое здание, где избивает прямо в холле, повалив на пол.

- Видеозаписи свидетельствуют о применении пыток к осужденным, - комментируют в «Общественном вердикте». - На записях зафиксированы события октября 2016 года и февраля-марта 2017 года. В это время колонией руководил Александр Чирва, который некоторое время назад вышел на пенсию. Его заместителем по вопросам безопасности и оперативной работе тогда был Игит Михайлов.Его, напомним, задержали вслед за бывшим начальником исправительной колонии № 1 Дмитрием Николаевым в феврале этого года. Правда, позднее, отправили под домашний арест.

(18+) Помощник начальника ярославской ИК-1 избивает заключенного.Видео содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям с неуравновешенной психикой

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